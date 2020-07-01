وزير الرياضة: اتحاد الكرة يتحمل المسحات الطبية للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل تكاليف المسحات الطبية التي تُجرى في الأندية المختلفة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشهد الفترة الحالية خضوع لاعبو الدوري لمسحات طبية للكشف عن كورونا في اطار الاستعداد لاستكمال مسابقة الدوري لموسم 2019-2020.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس 2" "درسنا كل الأمور قبل اعلان قرار استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، الأمر بالطبع له انعكاس على الاقتصاد والسياحة وأن الحياة بدأت تعود للبلاد".

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وواصل "هناك مرونة وفي حال حدث أي أمر لا قدر الله سنتوقف كما قلنا من قبل لكن الحياة تسير بشكل طبيعي حاليا، والرياضة والمسابقات عادت في أغلب بلاد العالم".

وأضاف "نحن نساند وندعم الاتحادات المختلفة، واتحاد الكرة تواصل مع الأندية ومشكوراً يتحمل تكاليف المسحات الطبية في الأندية، ونحن حالياً ننسق مع اللجنة الأولمبية بشأن الألعاب الأخرى".

واختتم "نتوصل مع جميع رؤوساء الأندية والمسؤولين ونحاول تقريب وجهات النظر والسماع لهم، نحن في وضع استثنائي ويجب علينا المساعدة والاستماع لكل الأراء".