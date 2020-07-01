مدير المنتخب يعلق على قرار تأجيل أمم أفريقيا بالكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن قرار تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون لعام 2022 أمر كان متوقع بسبب الظروف التي كانت تمر بها الكرة الأفريقية مؤخرا بسبب فيروس كورونا.

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إنه تقرر تأجيل إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي كان من المقرر لها أن تقام في يناير 2021، كما تحديد موعد جديد لبطولة أمم افريقيا للمحليين، إلى جانب تحديد مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد قال أحمد أحمد: تقرر تأجيل بطولة أمم افريقيا والتي كان من المقرر لها أن تقام في 2021 لتقام في يناير 2022، كما تم تعيين موعد جديد لبطولة أمم افريقيا للمحليين لتكون في يناير 2021".

كان كتوقع القررا

Advertisements

وأضاف بركات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس" بعد قرار تأجيل أمم أفريقيا، وحتى الآن لا نعلم مصير المباريات التي كان مقرر لها في سبتمبر واكتوبر المقبلين بتصفيات أفريقيا".

وأوضح، أن عودة الدوري أمر جيد للمنتخب، وفترة الإعداد التي ستسبق استئناف المسابقة ستساهم في عود اللاعبين بشكل يساعد منتخب مصر بعد ذلك.

وأشار إلى أن الباب مفتوح للجميع ولم يصدر قرار من حسام البدري بشأن استبعاد بعض اللاعبين من التواجد قائمة المنتخب مستقبلا.

وأكد أن عمرو وردة موهبة لا يمكن إنكارها وخروجه من الصورة كان قرار منه، وعودته للمنتخب مقترنه بالتزامه مع ناديه والتركيز فقط في كرة القدم، نافيا ما تردد حول صدور قرار بعد ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.