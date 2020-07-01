تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا علي نظيره فياريال ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء الأحد القادم، على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة برشلونة وفياريال يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة

مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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وستكون مهمة برشلونة صعبة في المباراة القادمة أمام فياريال، بعد أن تعادل مع أتليتكو مدريد بهدفين لمثلهما، في

المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة وصافة الليجا الإسبانية حتي الأن برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد برصيد 71 نقطة، ويبقى برشلونة على أمل تعثر الفريق الملك في أي مباراة قادمة بالبطولة، مع فوز برشلونة في المباراة أمام فياريال .