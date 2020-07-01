يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا علي نظيره فياريال ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء الأحد القادم، على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.
ومن المقرر أن تبدأ مباراة برشلونة وفياريال يوم الأحد المقبل في تمام العاشرةمساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
وستكون مهمة برشلونة صعبة في المباراة القادمة أمام فياريال، بعد أن تعادل مع أتليتكو مدريد بهدفين لمثلهما، فيالمباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة وصافة الليجا الإسبانية حتي الأن برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد برصيد 71 نقطة، ويبقى برشلونة على أمل تعثر الفريق الملك في أي مباراة قادمة بالبطولة، مع فوز برشلونة في المباراة أمام فياريال .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.