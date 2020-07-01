رضا عبدالعال يكشف سبب عودة فايلر للأهلي

كشف رضا عبالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن سبب رجوع رينيه المدير الفني فايلر إلى القلعة الحمراء مرة أخرى. قال رضا عبدالعال، إن قرار عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني إلى القلعة الحمراء بسبب فشل مفاوضاته مع الأندية الأخرى. فايلر المدير الفني إلى القلعة الحمراء بسبب فشل مفاوضاته مع الأندية الأخرى. وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن فايلر سافر إلى سويسرا من أجل مناقشة العروض التي تلقاها الفترة الأخيرة، ولكن فشل الوصول إلى اتفاق نهائي مع الأندية وراء عودته للأهلي مرة أخرى. البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن فايلر سافر إلى سويسرا من أجل مناقشة العروض التي تلقاها الفترة الأخيرة، ولكن فشل الوصول إلى اتفاق نهائي مع الأندية وراء عودته للأهلي مرة أخرى.

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