مجدي عبد الغني: صالح جمعة ظلم نفسه

قال مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ونجم المنتخب الوطني السابق، إن صالح جمعه لاعب الأهلي ظلم لابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات مع المدير الفني .

وأشار عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة

"Ten" مع الاعلامي محمد فاروق، إلى أن صالح يمتلك موهبة كبيرة ومميزة يستطيع من خلالها يكون من أفضل لاعبي وسط الملعب في مصر .

وأكمل: أتمنى أن يستفيد من موهبته والالتزام

والظهور بشكل جيد عقب منح الجهاز الفني فرصة أخرى للظهور مع الفريق في التدريبات خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي أعطى الفرصة لصالح جمعة للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بتعليمات من المدير الفني رينه فايلر، والذي حرم اللاعب قبل ذلك من التواجد في حصص التدريب الجماعية للفريق.