محمد بركات: تصفيات كأس العالم "مفيهاش هزار".. ولن نفرط في أي مباراة

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن الاستعدادات في تصفيات إفريقيا وكأس العالم ستكون جادة.

وقال بركات خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :

"استعدادتنا في إفريقيا وكأس العالم ستكون جادة لكن المستويات مختلفة، ومن المفترض أن نصعد أول المجموعة ونعوض المباريات التي تعادلنا فيها".

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وأكمل: "تصفيات كأس العالم مفهاش هزار، المركز الأول سيكمل والمنافسات ستكون أصعب من إفريقيا".

وأتم: "لن نفرط في أي مباراة بالجهتين سواء بتصفيات إفريقيا أو كأس العالم، حتى المباريات الودية الدولية سنحاول الفوز بها لأننا سنستفاد منها من خلال زيادة عدد النقاط الخاصة بنا".