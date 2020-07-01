رضا عبدالعال: تأخر عودة الأهلي والزمالك للتدريبات سيؤثر في بطولة إفريقيا

قال رضا عبد العال محلل لاعب الزمالك والأهلي السابق، إن تأخر عودة الأهلي والزمالك للتدريبات سيعود بالسلب على آداء الفريق في بطولة إفريقيا.

وأضاف عبد العال في تصريحات

خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق كان لابد على الأندية العودة للتدرييات عقب نهاية شهر رمضان للاستعداد لبطولة دوري إبطال إفريقيا لاستعادة اللاعبين على عودة اللياقة البدنية.

وعاد الأهلي إلى التدريبات في الأيام القليلة الماضية، بعد إجراء المسحة الطبية الثانية، والتي أثبتت سلبية التحاليل المخصصة لفيروس كورونا، لجميع اللاعبين المتواجدين بالقلعة الحمراء.