خالد القمر: لو الأهلي فاوضني هوافق ومنتخب مصر السبب

قال خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، إن سيوافق على التوقيع إلى النادي الأهلي حال دخوله في مفاوضات معه مبررًا ذلك برغبته في الإنضمام إلى صفوف المنتخب الوطني. وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سأوافق على الإنتقال إلى الأهلي لأن ذلك سيسهل انضمامي إلى منتخب مصر، وهو ما أسعى إليه في الوقت الحالي". "نمبر وان" على قناة "النهار": "سأوافق على الإنتقال إلى الأهلي لأن ذلك سيسهل انضمامي إلى منتخب مصر، وهو ما أسعى إليه في الوقت الحالي". Advertisements وأوضح: "كنت أستحق الانضمام للمنتخب في الموسم الماضي بالتحديد وأنضميت للمنتخب ورصيدي ٥ أهداف فقط ولم انضم للمنتخب بعدما سجلت ٢١ هدف لأنني كنت ألعب للزمالك". الماضي بالتحديد وأنضميت للمنتخب ورصيدي ٥ أهداف فقط ولم انضم للمنتخب بعدما سجلت ٢١ هدف لأنني كنت ألعب للزمالك". وفي صدد أخر، أضاف مهاجم الاتحاد: "محمود علاء أفضل مدافع حاليا ومصطفي محمد أفضل مهاجم وجمعة أصعب مدافع واجهته واستخدام القوة معه انتحار، وحسام باولو مهاجم قوي ولم يحصل على فرصته كاملة مع الزمالك".

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