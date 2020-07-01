مازن مرزوق يشيد بتأجيل أمم إفريقيا ويضع تصور لاستكمال الدوري

أشاد مازن مرزوق الرئيس السابق للجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل بطولة أمم إفريقيا 2021 للعام التالي. وقال مرزوق خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " قرار تأجيل بطولة أمم إفريقيا، قراراً ممتاز للغاية على صعيد الدوريات المحلية وبخاصة على الأندية". أمم إفريقيا، قراراً ممتاز للغاية على صعيد الدوريات المحلية وبخاصة على الأندية". وعن تصوره لكيفية استكمال مسابقة الدوري العام للموسم الحالي، قال " الموسم الحالي سينتهي في شهر أكتوبر، ويجب أن يبدأ الموسم الجديد بعده بأسبوعين مباشرةٍ". أكتوبر، ويجب أن يبدأ الموسم الجديد بعده بأسبوعين مباشرةٍ". وأضاف " لابد من دراسة مقترح إقامة الموسم المقبل من دور واحد بسبب ضيق الوقت". وأتم " أتمنى أن تقام دوري أبطال أفريقيا داخل القارة، وأرى أن قرار إقامة المباريات في دولة واحدة في مصلحة الدوريات المحلية في إفريقيا".

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