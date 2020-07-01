أكد مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو أن تحديد موعد 15 أكتوبر لإنهاء هذا الموسم غير كافي على أندية الدوري الممتاز لاستكمال الدوري.
وأضاف عبدالغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة"Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن اللجنة الخماسية المسؤلة عن إدارة الكرة المصرية لم تمارس كرة القدم حتة تُحدد موعد انتهاء الدوري وتحديد 15 أكتوبر القادم لإنهاء هذا الموسم أمر غير صحيح تماماً.
وتابع أن أعضاء اللجنة الخماسية لم تُدير ملف استكمال هذا الموسم بإحترافية والدوري في حالة استكماله لن ينتهي قبل منتصف شهر ديسمبر، وبالتالي لن يكون هناك موسم قادم نظرا للارتباطات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: اللجنة الخماسية لم تمارس كرة القدم حتى تحدد موعد الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.