مجدي عبد الغني: اللجنة الخماسية لم تمارس كرة القدم حتى تحدد موعد الدوري

أكد مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو أن تحديد موعد 15 أكتوبر لإنهاء هذا الموسم غير كافي على أندية الدوري الممتاز لاستكمال الدوري.

وأضاف عبدالغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة

"Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن اللجنة الخماسية المسؤلة عن إدارة الكرة المصرية لم تمارس كرة القدم حتة تُحدد موعد انتهاء الدوري وتحديد 15 أكتوبر القادم لإنهاء هذا الموسم أمر غير صحيح تماماً.

وتابع أن أعضاء اللجنة الخماسية لم تُدير ملف استكمال هذا الموسم بإحترافية والدوري في حالة استكماله لن ينتهي قبل منتصف شهر ديسمبر، وبالتالي لن يكون هناك موسم قادم نظرا للارتباطات الدولية.