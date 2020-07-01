خالد قمر: عماد متعب من أفضل المهاجمين في التاريخ

اختار خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة

"النهار": "التشكيل الأفضل للكرة المصرية هو الحضري وجمعة وإبراهيم يوسف وإبراهيم حسن ومحمد عمارة وطارق حامد ومجدي عبد الغني والسعيد وتريكة وصلاح وعماد متعب".

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وتابع: "حسن شحاتة أفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية، ومعروف يوسف لاعب مظلوم إعلامياً والجمهور كان يتجاهله ويتحدث عن طارق حامد فقط".

وأضاف: "عماد متعب مثلي الأعلي ومن أفضل المهاجمين في تاريخ مصر، وأيضًا حسام حسام حسن وعبد الحليم علي وعمرو زكي وعالميا سانشيز".