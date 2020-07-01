برشلونة يواصل إهدار النقاط بالتعادل أمام اتلتيكو مدريد فى الدوري الاسباني

واصل برشلونة مسلسل ‘هدار النقاط بعدما تعادل للمرة الثالثة في آخر اربع مباريات أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 2-2، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء 30-6-2020، في المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني.

وبتعادل برشلونة اليوم سيمنح فرصة للمتصدر وغريمه ريال مدريد بالابتعاد عنه بفارق اربع نقاط بحال فوزه على ضيفه خيتافي خامس الترتيب الخميس لصالح نفس الجولة.

وواصل برشلونة، المتصدر السابق وحامل اللقب في آخر سنتين نزيف النقاط بعد تعادله مع اشبيلية سلبا ثم سلتا فيغو (2-2)، في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف من نقطة الجزاء ورابع عن طريق الخطأ.

ويعاني برشلونة الأمرين هذا الموسم، فبعدما أقال المدرب إرنستو فالفيردي مطلع العام الحالي، لم ينجح خليفته كيكي سيتيين في تحسين نتائجه بشكل ملموس، ما وضعه تحت موجة من الانتقادات آخرها من نجوم الفريق أبرزهم الأوروجوياني لويس سواريز صاحب ثنائية التعادل المخيب مع سلتا فيغو.

في المقابل، تابع أتلتيكو مدريد الذي استعاد عافيته بعد تعادل مخيب أمام أتلتيك بلباو، نتائجه الايجابية علما بأنه حقق ثلاثة انتصارات متتالية قبل مواجهته اليوم الثلاثاء على ملعب “كامب نو”.

وأقيمت المباراة وسط تقارير عن خلافات في غرف ملابس برشلونة وتوتر بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومساعد المدرب إيدر سارابيا، في ظل خسارة الفريق صدارة الدوري لريال مدريد، لكن مشاهد مباراة الثلاثاء اظهرت حديثا جانبيا بين الرجلين.

كما أن اللقطات التلفزيونية أظهرت أن ميسي يتجاهل بشكل واضح سارابيا في مباراة سلتا فيغو الاخيرة، حيث ابتعد قائد الفريق الأرجنتيني عن المدرب المساعد لسيتيين خلال محاولة الأخير إعطاءه تعليمات خلال فترة استراحة التوقف لشرب المياه.

واتُهم برشلونة في الماضي بسلطة لاعبيه الكبار مثل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس الذين ساهموا بشكل أساسي في النجاحات التي حققها الفريق في الأعوام الماضية.

وخاض برشلونة المواجهة في يوم أعلن فيه رحيل لاعب وسطه البرازيلي أرتور (23 عاما) لقاء 72 مليون يورو تضاف إليها عشرة ملايين من الحوافز والمكافآت، الى يوفنتوس الايطالي، قبل تأكيد التعاقد مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش (30 عاما) لقاء 60 مليونا، مع 5 ملايين من الحوافز.

وواصل سيتيين استبعاد المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان عن التشكيلة الاساسية، وهذه المرة ضد الفريق الذي تألق في صفوفه قبل القدوم الى الفريق الكاتالوني.

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واحتفظ سيتيين بلاعب الوسط اليافع ريكي بوتش (20 عاما)، فيما أعاد المهاجم الشاب أنسو فاتي (17 عاما) الى مقاعد البدلاء.

في المقابل، اجرى الارجنتيني دييغو سيميوني خمسة تغييرات على التشكيلة الفائزة على الأفيس اخيرا، وكان لاعب الوسط كوكي ابرز الغائبين لايقافه.

ولم يفز أتلتيكو مدريد في آخر 19 مباراة ضد برشلونة في الدوري الاسباني ، (6 تعادلات و14 خسارة).

وبالنيران الصديقة، هز المهاجم دييغو كوستا شباك فريقه عن طرق الخطأ، محاولا ابعاد ضربة ركنية ليونيل ميسي فى الدقيقة (12).

حصل اتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد عرقلة من التشيلي ارتورو فيدال على البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، صدها الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيجن امام كوستا.

لكن لحسن حظ الاخير، أعادها الحكم بسبب تقدم تير شتيجن عن خط المرمى، وسجل منها زميله هذه المرة ساوول نيغيز هدف التعادل (19).

– الهدف الـ700 لميسي –

ومن ركلة جزاء ايضا لبرشلونة بعد عرقلة على الظهير الايمن البرتغالي نلسون سيميدو، ترجمها ميسي بحرفنة على طريقة “بانينكا” مستعيدا تقدم فريقه (50).

وهذا الهدف الرقم 700 لميسي (630 مع برشلونة و70 مع منتخب بلاده)، رافعا رصيده الى 22 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

لكن سيميدو اهدر ما حققه بتسببه بركلة جزاء جديدة امام المتألق كاراسكو، ترجمها ساوول مرة ثانية انما بصعوبة كبيرة، اذ صدها تير شتيجن قبل ان تدخل بمساعدة القائم الايمن (62).