يوفنتوس يتغلب على جنوى ويحافظ على وضعيته في صدارة الدوري الايطالي

تغلب يوفنتوس على مضيفه جنوى بثلاثة أهداف لهدف جميعهم في الشوط الثاني، وذلك ضمن الجولة 29 من الدوري الايطالي فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء 30-6-2020، ليحافظ فريق السيدة العجوز على وضعيته في الصدارة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيد نقاطه لـ 72 بعد هذه المباراة، ليرد على الفوز الذي حققه لاتسيو على تورينو في وقت سابق من هذه الجولة.

شارك لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش اساسيا مع يوفنتوس برغم الاعلان عن رحيله الى برشلونة الاسباني، في صفقة ادت الى قدوم البرازيلي أرتور في الاتجاه المعاكس وذلك في نهاية الموسم.

وانتظر يوفنتوس حتى الدقائق العشر الاولى من الشوط الثاني للاحتفال بأول أهدافه، حيث عجز عن فك طلاسم دفاع جنوى خلال ال45 دقيقة الاولى.

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وافتتح أهداف يوفنتوس، النجم الارجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة من الكولومبي كوادرادو.

وأضاف النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الهدف الثاني لليوفي عند الدقيقة 56، ليواصل سعيه نحو اللحاق بمتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي هذا الموسم “تشيرو ايموبيلي”.

وفي الدقيقة 73 كلل باولو ديبالا مجهوداته في هذا اللقاء وصنع الهدف الثالث الذي تكفل بتسجيله الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا الذي حل محل الايطالي بيرنارديسكي في الدقيقة 66.

وسجل اندريا بينامونتي هدفا شرفيا جميلا لجنوى، بعد تلاعبه بدفاع يوفنتوس وتسديده كرة قوية من مسافة قريبة (76)، لتنتهي المباراة بفوز سادس تواليا ليوفنتوس، علما بانه خسر هذا الموسم 3 مرات في الدوري الايطالي، على غرار وصيفه لاتسيو انتر الثالث.