شاهد أهداف مباراة يوفنتوس وجنوي فى الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في الجولة الـ 29، بالدوري الايطالي.

نُقلت مباراة “يوفنتوس وجنوى” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 2 الفرنسية، وقناة بريمير سبورت الآيرلندية.

وتغلب يوفنتوس على مضيفه جنوى بثلاثة أهداف لهدف جميعهم في الشوط الثاني، ليحافظ فريق السيدة العجوز على وضعيته في الصدارة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيد نقاطه لـ 72 بعد هذه المباراة، ليرد على الفوز الذي حققه لاتسيو على تورينو في وقت سابق من هذه الجولة.

وانتظر يوفنتوس حتى الدقائق العشر الاولى من الشوط الثاني للاحتفال بأول أهدافه، حيث عجز عن فك طلاسم دفاع جنوى خلال ال45 دقيقة الاولى.

وافتتح أهداف يوفنتوس، النجم الارجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة من الكولومبي كوادرادو.

وأضاف النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الهدف الثاني لليوفي عند الدقيقة 56، ليواصل سعيه نحو اللحاق بمتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي هذا الموسم “تشيرو ايموبيلي”.

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وفي الدقيقة 73 كلل باولو ديبالا مجهوداته في هذا اللقاء وصنع الهدف الثالث الذي تكفل بتسجيله الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا الذي حل محل الايطالي بيرنارديسكي في الدقيقة 66.

لكن ما هي سوى ثلاث دقائق وقلص بينامونتي النتيجة بتسجيل هدف لصالح جنوى في غياب الرقاية الدفاعية عليه.

إليكم أهداف مباراة يوفنتوس وجنوي فى الدوري الايطالي

الهدف الاول ليوفنتوس 1-0

الهدف الثاني رونالدو 2-0

الهدف الثالث ليوفنتوس 3-0

هدف جنوي 3-1

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