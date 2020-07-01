مانشستر يونايتد يكسر رأس طائر النورس “برايتون” ويضغط على تشيلسي من جديد

فاز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة خارج قواعده على برايتون هوف البيون، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه الشرس على تشيلسي في صراع احتلال المركز الرابع، حيث رفع رصيده ل52 نقطة بفارق نقطتين عن بلوز غرب لندن، كما عاد ليهرب فريق رفاق بوجبا من ملاحقة صاحب المركز السادس ولفرهامبتون للجولة الثالثة على التوالي.

وسجل المهاجم الانجليزي الواعد “ماسون جرينوود” الهدف الاول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 16 بصناعة وان بيساكا.

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وأضاف الوافد الجديد من سبورتينج لشبونة “برونو فيرنانديز’ الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد مساعدة مذهلة من بول بوجبا في الدقيقة 29, ليعوض فرصة الهدف الضائعة منه في الدقيقة 13 عندما تصدى القائم .

وبعد خمس دقائق، نجح فريق الشياطين لبحمر في قتل المباراة تمامًا، عندما سجل لاعبه برونو فيرنانديز الهدف الثالث بفضل تمريرة المتألق هذا المساء “جرينود”.

ويبدو يونايتد اكثر صلابة في خط الدفاع، اذ حافظ على نظافة شباكه ثماني مرات في آخر 13 مباراة في الدوري، ويستعد لخوض سلسلة من المباريات السهلة في الدوري الإنجليزي امام بورنموث، استون فيلا ووست هام.