شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون فى الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نُقلت مباراة “مانشستر يونايتد وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة كانال سبورت الفرنسية.

فاز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة خارج قواعده على برايتون هوف البيون، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه الشرس على تشيلسي في صراع احتلال المركز الرابع، حيث رفع رصيده ل52 نقطة بفارق نقطتين عن بلوز غرب لندن، كما عاد ليهرب فريق رفاق بوجبا من ملاحقة صاحب المركز السادس ولفرهامبتون للجولة الثالثة على التوالي.

وسجل المهاجم الانجليزي الواعد “ماسون جرينوود” الهدف الاول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 16 بصناعة وان بيساكا.

وأضاف الوافد الجديد من سبورتينج لشبونة “برونو فيرنانديز’ الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد مساعدة مذهلة من بول بوجبا في الدقيقة 29, ليعوض فرصة الهدف الضائعة منه في الدقيقة 13 عندما تصدى القائم .

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وبعد خمس دقائق، نجح فريق الشياطين لبحمر في قتل المباراة تمامًا، عندما سجل لاعبه برونو فيرنانديز الهدف الثالث بفضل تمريرة المتألق هذا المساء “جرينود”.

إليكم أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون فى الدوري الانجليزي

الهدف الاول + ملخص الشوط الاول

الهدف الثاني

الهدف الثالث

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