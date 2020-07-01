ليروي ساني على بعد خطوة من الانتقال إلى بايرن ميونخ

أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن الاتفاق قد تم بالفعل بين بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بخصوص انضمام ليروي ساني إلى النادي البافاري.

وأراد ليروي ساني الانتقال إلى بايرن ميونخ منذ الميركاتو الصيفي الماضي، لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أغسطس الماضي، حالت دون وصوله إلى أليانز آرينا.

وبمجرد استعادة ليروي ساني للياقته، رفض من مانشستر سيتي أكثر من عرض لتمديد عقده معهم، وبدأت إدارة بايرن ميونخ في مواصلة المفاوضات مرة أخرى للحصول على خدماته، حيث كانت الرغبة مزدوجة من جانب اللاعب والنادي لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن الاتفاق قد تم بين الناديين، على أن تبلغ قيمة الصفقة 49 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمتغيرات تتعلق بالبطولات والأداء الفردي.

Advertisements

وقد وافق ليروي ساني على تخفيض مطالب راتبه من أجل الانضمام إلى بايرن ميونخ، حيث سيتقاضى أجر أقل من 20 مليون يورو، الذي طلبه في الأشهر الماضية وفقًا للتقارير.

وستكون مدة عقد ساني مع بايرن ميونخ 5 مواسم، على أن يتم إعلان الصفقة الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن ساني انضم إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي لعام 2016 مقابل 52 مليون يورو بعد تألقه مع شالكه الألماني، وينتهي عقده في صيف 2021 القادم، وقد أعلن المدير الفني للسكاي بلوز، بيب جوارديولا في وقتًا سابق أن مساعي النادي للإبقاء عليه قد باءت بالفشل.

..