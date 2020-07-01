شاهد أهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد فى الدوري الاسباني، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 بالجولة الـ 33، في الدوري الإسباني.

نُقلت مباراة “برشلونة واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

وواصل برشلونة مسلسل ‘هدار النقاط بعدما تعادل للمرة الثالثة في آخر اربع مباريات أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 2-2، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء 30-6-2020، في المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني.

وبالنيران الصديقة، هز المهاجم دييغو كوستا شباك فريقه عن طرق الخطأ، محاولا ابعاد ضربة ركنية ليونيل ميسي فى الدقيقة (12).

وحصل اتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد عرقلة من التشيلي ارتورو فيدال على البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، صدها الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيجن امام كوستا.

لكن لحسن حظ الاخير، أعادها الحكم بسبب تقدم تير شتيجن عن خط المرمى، وسجل منها زميله هذه المرة ساوول نيغيز هدف التعادل (19).

ومن ركلة جزاء ايضا لبرشلونة بعد عرقلة على الظهير الايمن البرتغالي نلسون سيميدو، ترجمها ميسي بحرفنة على طريقة “بانينكا” مستعيدا تقدم فريقه (50).

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وهذا الهدف الرقم 700 لميسي (630 مع برشلونة و70 مع منتخب بلاده)، رافعا رصيده الى 22 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

لكن سيميدو اهدر ما حققه بتسببه بركلة جزاء جديدة امام المتألق كاراسكو، ترجمها ساوول مرة ثانية انما بصعوبة كبيرة، اذ صدها تير شتيجن قبل ان تدخل بمساعدة القائم الايمن (62).

إليكم أهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد فى الدوري الاسباني

هدف برشلونة 1-0

هدف التعادل لاتلتيكو مدريد (ضربة جزاء) 1-1

الهدف الثاني لبرشلونة – ضربة جزاء – ميسي 2-1

هدف التعادل اتلتيكو مدريد 2-2

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