ريال مايوركا يُجدد آماله فى البقاء بالدوري الاسباني بخماسية أمام سلتا فيغو

جدد فريق ريال مايوركا آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى الإسباني عقب فوزه الكبير على سلتا فيغو بنتيجة (5-1)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وسجل أهداف مايوركا أنتي بوديمر (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 13 والثاني في الدقيقة 52، وخوان هيرنانديز في الدقيقة 27 وأليخاندرو بوزو في الدقيقة 40، وسالفا سيفيا في الدقيقة 60، فيما سجل هدف سلتا فيجو الوحيد إياجو أسباس في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

ورفع مايوركا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق خمس نقاط عن المنطقة الدافئة، وهذا هو أول انتصار له بعد أربع هزائم وتعادل، وهو الانتصار الثامن للفريق في الدوري الاسباني هذا الموسم مقابل الخسارة في 20 مباراة والتعادل في خمس.

فيما توقف رصيد سلتا فيغو عند 34 نقطة في المركز السابع عشر، متلقيا أول هزيمة له بعد تعادلين وانتصارين في الدوري، وأصبحت هذه الخسارة هي الثالثة عشر للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في 13 مباراة.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين بالدوري الاسباني قد انتهت بنتيجة التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما في المواجهة التي كانت على ارضية ملعب نادي ريال مايوركا، يوم 15-12-2019.