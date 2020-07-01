عاجل | تشكيلة برشلونة الرسمية أمام اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

أعلن المدير الفني كيكي سيتين التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها فريق “اتلتيكو مدريد” على ملعب “الكامب نو”.

ولم تشهد التشكيلة الرسمية لنادي برشلونة مفاجئات كثيرة، حيث جاء في حراسة المرمى كالمعتاد الحارس الألماني المتألق “تير شتيجن”، وسيلعب المدافع الفرنسي “كليمنت لينجليه” على حساب “صامويل أومتيتي” الذي تسبب في اخطاء كارثية في مباراة الفريق امام “سلتا فيغو“.

ووقع اختيار سيتين على “جيرارد بيكيه” لمجاورة لينجليت في قلب الدفاع، بينما جاء في مركز الظهير الايمن “نيلسون سيميدو”، وعلى اليسار “جوردي ألبا”.

وعاد لاعب خط الوسط “سيرجيو بوسكيتس” إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب تراكم الانذارات، ليجاوره في خط الوسط كل من “فيدال” واللاعب الشاب “ريكي بويج”، وسيشارك الكرواتي إيفان راكيتيتش على حساب أنسو فاتي.

وسيلعب كل من الاسطورة الأرجنتينية “ليونيل ميسي” والأوروجوياني “لويس سواريز” في الخط الأمامي.

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – أومتيتي – سيميدو Advertisements أرتورو فيدال – بوسكيتس – ريكي بويج – راكيتيتش لويس سواريز – ليونيل ميسي والتالي تشكيلة اتلتيكو مدريد الرسمية أوبلاك أرياس – خيمينز – أوجستو – لودي لورينتي – بارتي – ساؤول – كاراسكو أنخيل كويا – دييجو كوستا

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