بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وجنوى” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في الجولة الـ 29، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وجنوى” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 2 الفرنسية، وقناة بريمير سبورت الآيرلندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي جنوى “لويجي فيراريس” (ماراتسي).

يتصدر “يوفنتوس” صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر له على الاسكوديتو “لاتسيو”.

في المقابل ينافس نادي “جنوى” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية “سيري بي”، إذ يقبع في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الـ17 “سامبدوريا”، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الـ16 الذي يحتله “ليتشي”.

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اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي، انتصر “يوفنتوس” في جميعها، بينما فاز “جنوى” في مباراتين، وخسر مثلهما، وتعادل في مباراة واحدة.

يذكر ان اخر مواجهة بين “يوفنتوس وجنوى” في السيري آ انتهت بفوز البيانكونيري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم” يوم 30 أكتوبر 2019.

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يوفنتوس 3-1 جنوى

????️ملعب لويجي فيراريس (جنوى)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 29)

⌚انتهت

“7???? بطاقة صفراء – فافيلي – جنوى.

“33????بطاقة صفراء – لاسه شون – جنوى.

“45+1????بطاقة صفراء – بونوتشي.

“46????تبديل لجنوى – خروج شونه ونزول لاركر.

“46????تبديل لجنوى – خروج فافيلي ونزول سانابريا.

“50⚽جول – يوفنتوس – باولو ديبالا.

“56⚽جول – يوفنتوس – كريستيانو رونالدو.

“58????بطاقة صفراء – ستيفانو ستيورارو – جنوى.

“62????تبديل لجنوى – خروج جيجليوني ونزول باريكا.

“66????تبديل ليوفنتوس – خروج بيرنارديسكي ونزول دوجلاس كوستا.

“70????بطاقة صفراء – كاساتا – جنوى.

73⚽جول – يوفنتوس – دوجلاس كوستا.

“74????تبديل ليوفنتوس – خروج بيانيتش ونزول رامسي.

“74????تبديل ليوفنتوس – خروج كريستيانو رونالدو ونزول هيجواين.

“75????تبديل لجنوى – خروج ستيفانو ستيورارو ونزول بيراسكي.

“78????تبديل لجنوى – خروج كاساتا ونزول بانديف.

“80????بطاقة صفراء – ماسييلو – جنوى.

“83????تبديل ليوفنتوس – خروج ديبالا ونزول ماركو أولفييرا.

“83????تبديل ليوفنتوس – خروج رابيو ونزول ماتويدي.

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