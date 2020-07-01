شاهد أهداف مباراة ريال مايوركا وسلتا فيغو فى الدوري الاسباني، فى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-6-2020، ضمن إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الاسباني “لاليجا”.

وتقام المباراة على ارضية ملعب إيبيروستا مقعل نادي ريال مايوركا،وتُنقل على قناة بي إن سبورتس (اتش دي 5)، ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي القطري “باسم الزبر”.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين بالدوري الاسباني قد انتهت بنتيجة التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما في المواجهة التي كانت على ارضية ملعب نادي ريال مايوركا، يوم 15-12-2019.

ويتصارع الفريقين اليوم لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة للهروب من منطقة الخطر، حيث يحتل مايوركا المركز الثامن عشر بترتيب جدول الليجا برصيد 26 نقطة، بينما يحتل سلتا فيغو المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة.

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هدف مايوركا الاول 1-0

هدف مايوركا الثاني 2-0

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هدف مايوركا الثالث 3-0

الهدف الأول لسلتا فيغو 3-1

الرابع لريال مايوركا 4-1

الخامس لمايوركا 5-1

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