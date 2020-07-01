بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “مانشستر يونايتد وبرايتون” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة كانال سبورت الفرنسية.

تنطلق المباراة في تمام 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب برايتون “فالمر”.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، وسيسعى الشياطين الُحمر إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة المركز الخامس من “ولفرهامبتون” الذي انتصر على “أستون فيلا” في افتتاح مباريات الجولة.

بينما يقبع “برايتون” في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن اولى المراكز المهددة بالهبوط إلى التشامبيونشيب -المركز الـ 18- الذي يحتله “بورنموث”، وبفارق 6 نقاط عن المركز الـ14 الذي يحتله فريق “نيوكاسل يونايتد”.

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