بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وبرايتون” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة كانال سبورت الفرنسية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب برايتون “فالمر”.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، وسيسعى الشياطين الُحمر إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة المركز الخامس من “ولفرهامبتون” الذي انتصر على “أستون فيلا” في افتتاح مباريات الجولة.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى استكمال المنافسة على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الذي يحتله “تشيلسي” برصيد 54 نقطة.

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بينما يقبع “برايتون” في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن اولى المراكز المهددة بالهبوط إلى التشامبيونشيب -المركز الـ 18- الذي يحتله “بورنموث”، وبفارق 6 نقاط عن المركز الـ14 الذي يحتله فريق “نيوكاسل يونايتد”.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وبرايتون” في البريميرليج انتهت بفوز اليونايتد بثلاثة أهدف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” يوم 10 نوفمبر 2019.

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مانشستر يونايتد 3-0 برايتون

????️ملعب فالمر (برايتون)

????الدوري الإنجليزي (الجولة الـ 32)

⌚انتهت

“16⚽ جول – مانشستر يونايتد – جرينوود.

“29⚽جول – مانشستر يونايتد – برونو فيرنانديز.

“46????تبديل لبرايتون – خروج بروبر ونزول موباي.

“46????تبديل لبرايتون – خروج لامبتي ونزول تروسارد.

“49????بطاقة صفراء – لوك شو – مانشستر يونايتد.

“50⚽جول – مانشستر يونايتد – برونو فيرنانديز.

“64????تبديل لمانشستر يونايتد – خروج شو ونزول ويليامز.

“64????تبديل لمانشستر يونايتد – خروج برونو فيرنانديز ونزول بيريرا.

“64 ????تبديل لمانشستر يونايتد – خروج بوجبا ونزول مكتومناي.

“78 ????تبديل لمانشستر يونايتد – خروج راشفورد ونزول دانيل جيمس.

“78 ????تبديل لمانشستر يونايتد – خروج مارسيال ونزول إيجالو.

“81 ????تبديل لبرايتون – خروج دانك ونزول بيرنارد.

“81 ????تبديل لبرايتون – خروج اليستر ونزول موي.

“87????تبديل لبرايتون – خروج كونولي ونزول مارش.

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