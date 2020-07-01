بالصور.. الهلال يُنافس النصر على صفقة مُدوية!

لا يتوقف الصراع بين قطبي الرياض، الهلال والنصر، على حسم الصفقات المحلية والأجنبية كل عام، خلال فترات الانتقالات الصيفية والشتوية، ولا يكون الأمر مرتبطًا فقط بالقيمة الفنية للاعبين الذين يتم التنافس عليهم، ولكن تبقى للصفقات أبعاد أخرى “جماهيرية” تتعلق بقدرة كل أحد الفريقين على هزيمة غريمه اللدود في صراع الميركاتو.

وخلال الساعات الماضية، تواترت أنباء قوية حول صفقة جديدة ربما تُحدث صراع في الفترة المقبلة بين الزعيم والعالمي، وسيكون بطل الحكاية هذه المرة النجم الدولي المغربي، يونس بلهندة، المحترف بصفوف غلطة سراي التركي.

صراع مُنتظر بين الهلال والنصر

موقع “africatopsports” المُهتم بمتابعة أخبار اللاعبين الأفارقة أكد أن الهلال والنصر مُهتمات بمحاولة الحصول على بلهندة خلال الميركاتو الصيفي 2020، وأشار إلى أن اللاعب يواجه بعض الصعوبات في جالطة سراي، وأنه قريب من المغادرة مع نهاية الموسم الحالي.

وأضاف “بالنسبة لوجهته الجديدة، سيكون أمام لاعب مونبلييه السابق الاختيار بين ناديين سعوديين. هما الهلال والنصر. بلهندة عقده مع غلطة سراي ينتهي يونيو عام 2021”.

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وأنهى الموقع تقريره “سيكون على بلهندة اتخاذ القرار، إما بمتابعة مغامرته في تركيا، أو الذهاب إلى السعودية في سن الثلاثين. من المحتمل أن يكون هذا الصيف فترة محورية للاعب خط الوسط المهاجم”.

إنجازات بلهندة مع جالطة سراي

كان بلهندة، المطلوب من الهلال والنصر، قد انضم إلى جالطة سراي في صيف 2017 قادمًا من دينامو كييف الأوكراني، وتُوج مع النادي التركي بلقب الدوري التركي مرتين وكأس تركيا وكأس السوبر 2019.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب المغربي 4 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، وينتهي عقده مع ناديه التركي يونيو 2021.

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