بي إن سبورت تتمسك بموقفها تجاه يوسف سيف والشوالي وخليف في قمة “الممر الشرفي”

تمسكت إدارة بي ان سبورت بموقفها تجاه الثلاثي “يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف” بمواصلة منعهم عن تعليق المباريات المتبقية لهذا الموسم 2020/2019 في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي.

ووقع اختيار إدارة بي ان سبورت على المعلق الجزائري “حفيظ دراجي” المتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، للتعليق على مباراة القمة في الدوري الانجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب طيران الاتحاد والمسماه بقمة الممر الشرفي.

ويعلق الثلاثي يوسف سيف وعصام الشوالي ورؤوف خليف منذ بداية شهر مايو الماضي من منازلهم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ويتفادى القطري يوسف سيف مغادرة فيلاته في منطقة “أبو هامور” بالدوحة لتجنب الاحتكاك بأي شخص قد يصيبه بفيروس كورونا، وتفهمت الإدارة ذلك في البداية ومنحته عدة مباريات بخاصية الـ “أون لاين”.

أما عصام الشوالي ورؤوف خليف فقد عادا إلى تونس منذ بداية الحجر الصحي، ودخلا في مشاكل حقيقية مع الإدارة القطرية لإنشاء مكتب لهما في تونس بدلاً من التعليق الذي يغضب المشتركين بسبب رداءة الصوت مع خاصية الاون لاين من المنزل.

وانفرد الخليج 365 أول أمس الأحد بخبر توقف إدارة بي ان سبوت في الاعتماد على معلقين الأون لاين حفاظًا على سمعة القناة وسمعة المعلقين بعد كم الشكاوى الذي وصل الى القناة من المشتركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

..