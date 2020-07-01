مانشستر يونايتد ينعش طموحه الأوروبي بثلاثية في برايتون



لم يجد مانشستر يونايتد، صعوبة تذكر في الفوز على مضيفه برايتون بثلاثية دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.



ثلاثية الشياطين الحمر، حملت توقيع مايسون جرينوود في الدقيقة 16، وبرونو فرنانديز "هدفين" في الدقيقتين 29 و50.



وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.



واعتمد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، على طريقة اللعب (4-2-3-1)، حيث تكون الخط الخلفي كالمعتاد من الرباعي لوك شاو وليندلوف وهاري ماجواير وآرون وان بيساكا.



وقام ماتيتش بدور لاعب الارتكاز وراء ثنائي الوسط برونو فرنانديز وبول بوجبا، فيما لعب جرينوود على حساب دانييل جيمس، إلى جانب أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد في المقدمة.



ولجأ مدرب برايتون، جراهام بوتر، على طريقة اللعب (3-5-1-1)، وتشكل الخط الخلفي من الثلاثي شاين دافي ولويس دانك ودان بورن.



ووقف طارق لامبتي ومارتن دونتويا على الطرفين، مقابل تواجد دافي بروبر ودايل ستيفنز وييفيس بيسوما في وسط الملعب، وتمركز أليكسيس ماك إليستر وراء رأس الحربة أرون كونولي.



وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 12، عندما وصلت الكرة في الناحية اليمنى إلى بوجبا الذي وضعها أمام فرنانديز، وسدد الدولي البرتغالي في القائم.



وسرعان ما افتتح يونايتد التسجيل في الدقيقة 16، عندما تلقى جرينوود الكرة في الناحية اليمنى من وان بيساكا، وقدم فاصلا فنيا قبل أن يسدد كرة زاحفة على يسار الحارس مات رايان.



وتمكن يونايتد من تعزيز تقدمه في الدقيقة 29، عندما وضع بوجبا الكرة أمام فرنانديز الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، لترتد تسديدته من قدم المدافع، قبل أن تستقر على يسار الحارس.



وسيطر الضيوف على أجواء الشوط الأول، واكتفى برايتون بهجمات خجولة، كان أبرزها في الدقيقة 44، عندما فشل بورن في الوصول لعرضية نحو القائم البعيد.



واستمر يونايتد على النهج ذاته مع انطلاق الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عبر فرنانديز الذي قابل عرضية جرينوود بلمسة واحدة قوية في الشباك بالدقيقة 50.



ورد برايتون في الدقيقة 54، عندما أرسل بورن كرة عرضية أمام المرمى، فشل كونولي في الوصول إليها.



ونفذ ماك أليستر ركلة حرة بذكاء، لتصل الكرة إلى البديل تروسارد الذي سددها أرضية ابتعدت قليلا عن القائم البعيد في الدقيقة 59.



ودخل سكوت ماكتوميناي وويليامز إلى تشكيلة يونايتد، عوضًا عن بوجبا وشاو، وشق وان بيساكا طريقه في الناحية اليمنى، ليوجّه كرة إلى الناحية الأخرى، حاول ويليامز متابعتها، لكن مونتويا اعترضها في الدقيقة 66.



وأنقذ دي خيا مرماه من هدف محقق في الدقيقة 69، عندما تصدى لمحاولة كونولي، وعاد الحارس الإسباني في الدقيقة 76، ليعترض محاولة نيل موباي.



وسببت كرة مرسلة من ويليامز، إرباك دفاع برايتون، لتصل إلى ماكتوميناي الذي سدد في أحضان الحارس في الدقيقة 83، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الضيوف 3-0.



المصدر: موقع كورة