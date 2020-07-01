فوز عريض لإشبيلية خارج أرضه ومايوركا يكتسح سلتا فيغو في الليجا

اكتسح أشبيلية مضيفه ليجانيس (3-0) ليوم الثلاثاء في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل أهداف أشبيلية أوليفيه توريس "هدفين" في الدقيقتين (23، 35)، ومنير الحدادي في الدقيقة (82).



ورفع أشبيلية رصيده لـ57 نقطة في المركز الرابع، ليعزز فرصه في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما توقف رصيد ليجانيس عند 25 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير) ليقترب بقوة نحو الهبوط.



وهذا الفوز هو الـ15 لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الـ18 لليجانيس هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في 10.



وفي مباراة أخرى أبقى ريال مايوركا على آماله بالبقاء لموسم ثان على التوالي بين الكبار، وذلك بتحقيقه فوزه الأول منذ العودة من توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب ضيفه سلتا فيغو 5-1 .



وكان الفوز على سلتا فيغو الذي حسمه فريق الجزيرة في شوطه الأول بتقدمه بثلاثة أهداف للكرواتي أنتي بوديمير (13 من ركلة جزاء) والكولومبي خوان هرنانديز (27) وأليخاندرو بوزو (40)، بست نقاط لأنه جاء على حساب صاحب المركز السابع عشر، ليتقلص الفارق الذي يفصلهما إلى 5 نقاط قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، إذ رفع مايوركا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر وتجمد رصيد سلتا عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.



وبعد أن قلص إياغو أسباس الفارق في مستهل الشوط الثاني (50)، أعاده بوديمير إلى ثلاثة بعد دقيقتين فقط (52)، ممهدا الطريق أمام مايوركا لتحقيق فوزه الأول في المراحل الست الأخيرة، وتحديداً منذ تغلبه على إيبار 2-1 في 7 آذار/مارس، أي في المرحلة الأخيرة قبل توقف الموسم بسبب "كوفيد-19"، قبل أن يحسم سالفا سيفيا الأمور نهائيا لصالح أصحاب الأرض بهدف خامس (60).



ويقبع إسبانيول في المركز الأخير برصيد 24 نقطة قبل أن يحل الخميس ضيفاً على ريال سوسييداد القوي، فيما يحتل ليغانيس المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ25 نقطة وبفارق أربع عن مايوركا الثامن عشر.



المصدر: وكالات