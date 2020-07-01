رياضة | صلاح يعلق على تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح يعلق على تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه والأولى منذ 30 عامًا.

وقال صلاح في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول:" إنه شعور لا يصدق أن تحصد بطولة بهذا الحجم، الفوز بالدوري الإنجليزي بعد سنوات طويلة أمر رائع للنادي والمدينة".

وأضاف:"لا يمكنني وصف شعوري بالكلمات، عندما جئت هنا قلت إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي، إنه أول شيء حضر إلى عقلي".

وتابع:"أردت الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقال الناس إذا كنت تستطيع اختيار بطولة واحدة فقط ما هي؟ لكن الآن يمكنني القول إنني سأختار البطولتين".

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وأردف قائلاً:"عقب الفوز بالدوري الإنجليزي، أستطيع القول الآن إنه يمثل شيئًا مختلفًا للمدينة، الجميع مجنون بهذا التتويج".

واستطرد قائلا:"إنه شعور رائع للجميع ولكننا دون دعم كل جماهيرنا حول العالم لم نكن لنفوز بالدوري الإنجليزي، لقد قاموا بعمل رائع وقام اللاعبون بنفس الشيء".

وواصل:"من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات لذا أشعر أنني سعيد هنا وكل شيء يسير بشكل جيد مع الفريق، أنا مستمتع بهذا الوضع".

واختتم صلاح تصريحاته قائلاً:"لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل الجماهير سعداء، من المؤكد أنهم قاموا بعمل رائع في أنفيلد وخلال المباريات الخارجية".