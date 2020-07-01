رياضة | خالد قمر: متعب أفضل مهاجم فى تاريخ مصر وهذا هو تشكيل الأفضل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خالد قمر: متعب أفضل مهاجم فى تاريخ مصر وهذا هو تشكيل الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، التشكيل الأمثل في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "التشكيل الأفضل للكرة المصرية هو الحضري وجمعة وإبراهيم يوسف وإبراهيم حسن ومحمد عمارة وطارق حامد ومجدي عبد الغني والسعيد وتريكة وصلاح وعماد متعب".

وتابع: "حسن شحاتة أفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية، ومعروف يوسف لاعب مظلوم إعلامياً والجمهور كان يتجاهله ويتحدث عن طارق حامد فقط".

وأضاف: "عماد متعب مثلي الأعلي ومن أفضل المهاجمين في تاريخ مصر، وأيضًا حسام حسام حسن وعبد الحليم علي وعمرو زكي وعالميا سانشيز".