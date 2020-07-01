رياضة | محمد صلاح يكشف سر علاقته القوية مع أبو تريكة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يكشف سر علاقته القوية مع أبو تريكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عن سر علاقته القوية مع نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.

وأكد صلاح فى تصريحات تلفزيونية مع قناة بي أن سبورت انه تربطه علاقة قوية مع ابو تريكة منذ ان تم تصعيده لمنتخب مصر الأول عام 2013 حيث تعلم منه الكثير فى هذه الفترة.

وقال صلاح:"منذ ذلك الوقت تربطني مع ابو تريكة علاقة جيدة للغاية، وكلما أتيحت له الفرصة لحضور مباريات ليفربول يأتي إلى الملعب لمشاهدتي، قابلته أيضا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي".

وأضاف نجم ليفربول:" ابو تريكة يحرص دائما على التواصل معي في كل مناسبة وكان من أول من هنأني بعيد ميلادي الأخير، كما هنأني على التتويج بالبريميرليج فور إنتهاء مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي".