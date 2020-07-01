رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بشأن قضية نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الإحتفال بيوم ٧/٩ التاسع من شهر يوليو، بذكرى نادي القرن الحقيقي .

وأعلن الإعلامي أحمد جمال خلال برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك بأن مجلس الزمالك استجاب لمطالب جماهير نادي الزمالك في جميع أنحاء العالم باعتماد يوم ٩ يوليو للاحتفال بيوم القرن.

واختار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يوم ٧/٩ نظرا لحصول الأبيض لتسعة بطولات خلال القرن العشرين بينما حصل الأهلي على ٧ بطولات فقط.

ومن المقرر ان يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة هامة غدا الأربعاء لمناقشة عدد كبير من الملفات الهامة والبارزة، واتخاذ قرار في قضية تخص كرامة النادي.