رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وأتلتيكو مدريد

تعادل أتلتيكو مدريد تعادلا بنتيجة (2-2) خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الليجا.

وسجل لبرشلونة دييجو كوستا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، وميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 50، بينما سجل ساؤول هدفي أتلتيكو مدريد من ركلتي جزاء في الدقائق 19 و62.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا.