رياضة | ميسي يصل للهدف رقم 700 مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يصل للهدف رقم 700 مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الي الهدف رقم 700 مع النادي الكتالوني بعد التسجيل فى مرمي نادي اتلتيكو مدريد من علامة الجزاء فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.

ويعد هذا الهدف هو رقم 700 للنجم الأرجنتيني خلال مسيرته الكروية حيث يمتلك 630 هدفًا رفقة نادي برشلونة الإسباني و70 هدفًا دوليا مع منتخب بلاده الأرجنتين.

يذكر أن أول هدف سجله ميسي مع برشلونة كان أمام نادي ألباسيتي في بطولة الدوري الإسباني عام 2005 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

ويقدم نادي برشلونة حاليا بنتيجة هدفين مقابل هدف فى منتصف الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بين الفريقين الآن بمدينة برشلونة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.