رياضة | صفقتان على رادار الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقتان على رادار الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في التعاقد مع لاعب وسط مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليكون بديلا مناسبا لطارق حامد نجم الفريق.

ويعتبر الأقرب بالنسبة للزمالك حاليا هو نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز بعد المستوى المميز الذي ظهر به مؤخرًا.

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ويوجد أيضا محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة ضمن أولويات الزمالك في الصيف لتدعيم خط الوسط بالفريق.

وطلب كارتيرون من مسئولو الزمالك سرعة حسم صفقة لاعب الوسط لصالح الفريق في الفترة القادمة.

ويتفاوض الزمالك حاليا مع نادي وادي دجلة لضم عبد العاطي ولكن الصفقة معقده بسبب المطالب المالية الضخمه كما بدأ الأبيض في التواصل مع بيراميدز لمعرفة مطالبهم لبيع دونجا.