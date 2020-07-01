رياضة | صدمة جديدة لـ"أزارو" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة لـ"أزارو" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي صدمة قوية من ناديه بشأن مستقبله الفترة المقبلة.

وجدد رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء تعاقد مع الأهلي ليجعل بذلك مهمة استمرار أزارو مع الفريق الأحمر شبه مستحيلة.

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وأكد موقع " هيسبريس" المغربي أن تجديد عقد فايلر مع الأهلي يعني رحيل أزارو عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن رينيه فايلر كان قد أكد إلى إدارة الأهلي أنه لا يريد أزارو في الفريق بالموسم القادم كما أكد اللاعب على رغبته في الرحيل ولكنه كان ينتظر ليرى موقف المدرب السويسري ففي حالة رحيله كان من المتوقع أن يستمر.

ويملك وليد أزارو العديد من العروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها من الدوري السعودي والدوري الإماراتي والدوري اليوناني.