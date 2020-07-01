شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعرض لضربة في المنافسة على اللقب وميسي يسجل هدفه 700 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعثر برشلونة مجددا في الصراع مع ريال مدريد على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء وتعادل 2-2 مع ضيفه أتليتيكو مدريد بينما سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 700.

وبقي برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر الذي يستطيع توسيع الفارق إلى أربع نقاط قبل خمس جولات من النهاية إذا فاز على ضيفه خيتافي يوم الخميس.

وتقدم برشلونة بهدف في ملعب كامب نو الخالي من المشجعين في الدقيقة 11 عندما أخفق دييجو كوستا في إبعاد ركلة ركنية نفذها ميسي ووضعها بطريق الخطأ في مرماه.

وأدرك ساؤول نيجيز التعادل لأتليتيكو من ركلة جزاء أعيد تنفيذها بعدما أهدر كوستا المحاولة الأولى وأنقذها الحارس مارك-أندريه تير شتيجن لكن الحكم أعادها بسبب تقدم الحارس الألماني عن خط المرمى.

واستعاد برشلونة التقدم من ركلة جزاء بعد الاستراحة بقليل ونفذها ميسي بهدوء في منتصف المرمى تقريبا ليسجل هدفه 700 مع ناديه ومنتخب بلاده.

لكن ساؤول سجل مجددا من ركلة جزاء في الدقيقة 62 ليحصل كل فريق على نقطة واحدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | برشلونة يتعرض لضربة في المنافسة على اللقب وميسي يسجل هدفه 700 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.