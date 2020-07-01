الامارات | لوفانور يودّع شباب الأهلي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب المولدوفي، لوفانور هنريكي، انتهاء مسيرته مع شباب الأهلي، بعدما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام» عدداً من الرسائل التي نشرها مشجعو «فرسان دبي»، وتوجهوا خلالها بالشكر إلى اللاعب المولدوفي على الفترة التي قضاها مع الفريق. وتوجّه لوفانور بالشكر إلى جمهور شباب الأهلي على المشاعر الطيبة، إذ انتهى عقد اللاعب المولدوفي، أمس، ولا تنوي إدارة النادي تمديد عقده مع الفريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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