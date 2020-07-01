الامارات | «كورونا» سيزيد عدد اللاعبين العاطلين في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» سيزيد عدد اللاعبين العاطلين في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر اتحاد لاعبي كرة القدم في ألمانيا، أنه يتوقع تزايداً في أعداد اللاعبين العاطلين عن اللعب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال المدير التنفيذي للاتحاد أولف بارانوفسكي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «من المفترض أن يجعل فيروس كورونا عدد اللاعبين العاطلين عن اللعب أكثر من عددهم في فصول الصيف الماضية، يجب على العديد من الأندية شد الأحزمة وتقليص قوائم اللاعبين لديها.

وتأسس اتحاد لاعبي كرة القدم في ألمانيا عام 1987، حيث يتواجد به 1400 عضواً، كما كان له نشاط بارز خلال أزمة كورونا حينما توقفت منافسات الدوري لمدة شهرين، والعديد من اللاعبين المعنيين.

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وقال بارانوفسكي: لاحظنا الكثير من حالات عدم الرضا خلال أزمة كورونا من الدرجة الرابعة حتى دوري «بوندسليغا». وأضاف: «لهذا السبب قدمنا العديد من الاستشارات عبر الفيديو حول ترتيبات العمل على المدى القريب، وتأجيل دفع الرواتب أو حتى البطالة التي تلوح في الأفق».

وتابع: نحن نساعد عن طريق تقديم المشورة القانونية والتدريب المهني، وكذلك معسكرنا الاحترافي. وأكد أيضاً أنه يرحب بانضمام شبكة جديدة من اللاعبين.

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