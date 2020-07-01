الامارات | تحسن حالة رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي المصاب بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي المصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد العراقي، شامل كامل، أن الوضع الصحي لرئيس الهيئة إياد بنيان في تحسن، وأن وضعه لا يدعو إلى القلق. وكانت الفحوص الطبية التي أجريت لإياد بنيان قد أكدت إصابته بالفيروس التاجي.

وقال شامل كامل لوكالة «فرانس برس»: «تأكدت إصابة رئيس الهيئة المؤقتة اياد بنيان بفيروس كورونا، والآن هو في الحجر الصحي المنزلي وبوضع صحي مستقر».

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واختار الاتحاد الدولي مطلع مارس الماضي إياد بنيان (60 عاماً)، والذي يشغل منصب مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الرياضة، لرئاسة الهيئة المؤقتة التي تستمر مهمتها ستة أشهر قبل إجراء انتخابات جديدة لاختيار مكتب تنفيذي جديد.

وكان النجم السابق وصاحب الهدف التاريخي الوحيد للعراق في مونديال المكسيك 1986 في مرمى المنتخب البلجيكي أحمد راضي، فارق الحياة في 20 الجاري بسبب فيروس كورونا الذي أودى بحياة المدرب علي هادي أيضاً.

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