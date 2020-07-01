الامارات | مدرب ليفربول: لن ننفق الملايين على لاعبين جدد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول: لن ننفق الملايين على لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، إن فريقه المتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً لا يحتاج إلى تعزيز صفوفه بلاعبين جدد. وقال كلوب في تصريح صحافي: لن ننفق الملايين على لاعبين جدد في فترة الانتقالات.

ورأى الألماني الذي قاد النادي الأحمر على التوالي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 2019، والبريمرليغ لموسم 2019-2020، إن الفريق الذي أعاد بناءه بشكل تدريجي منذ تولي مهام تدريبه في 2015 لا يحتاج الى تغيير شامل.

واستقطب كلوب خلال عهده غالبية النجوم الذين صنعوا انتصارات ليفربول، من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، الى الهولندي فيرجل فان دايك وغيرهم.

وأكد أن مقاربة عدم الحاجة إلى الإنفاق لا ترتبط بفيروس كورونا المستجد، الذي ترك آثاراً مالية سلبية على الأندية، وتسبب بتعليق المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل استئنافها في وقت سابق من يونيو الجاري.

وأوضح أن أزمة الفيروس أثرت بطبيعة الحال على حركة الدخول والخروج (إلى صفوف الفرق)، وهذا أمر طبيعي، والأرجح أن هذا الصيف لن يكون الأكثر ازدحاماً على صعيد الانتقالات.

وأضاف: ليس لدينا 11 لاعباً أساسياً، بل أقول لدينا 16 أو 17 لاعباً يتمكنون من اللعب على المستوى ذاته.

وتعود الصفقة الكبيرة الأخيرة التي أبرمها ليفربول الى صيف 2018، حين تعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر من روما الإيطالي لقاء 80 مليون دولار.

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وكانت التقارير ترجح تعاقد ليفربول مع المهاجم تيمو فيرنر من لايبزيغ الألماني، قبل أن يختار الأخير الانضمام الى تشلسي الإنجليزي. وأوردت التقارير أن ليفربول آثر عدم دفع المبلغ المطلوب من النادي الألماني، والمقدر بـ60 مليون يورو.

وحسم ليفربول الأسبوع الماضي لقب الدوري بعد خسارة مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2.

وبعد إنجازه القياسي بالتتويج مع تبقي سبع مراحل على نهاية الموسم، يأمل ليفربول في كسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط خلال الموسم (100) الذي حققه سيتي في 2018، وفي رصيده الآن 86 نقطة.

الفريق يفقد خدمات ماتيب حتى نهاية الموسم

كشف قلب الدفاع الكاميروني جويل ماتيب أمس، أن الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من الشهر الجاري ستبعده حتى نهاية الموسم.

وقال الدولي الكاميروني للموقع الإلكتروني لناديه «لن أعود هذا الموسم الى أرض الملعب، لكن في الموسم المقبل آمل أن أتمكن من مساعدة الفريق». وتعرض ماتيب (28 عاماً) لإصابة في القدم خلال مباراة إيفرتون (صفر-صفر) في 21 الجاري، كانت الأولى للفريق بعد استئناف الدوري على إثر توقفه قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

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