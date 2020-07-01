الامارات | «دبي الرياضي» و«الليغا» يناقشان خطط تعافي الأندية من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» و«الليغا» يناقشان خطط تعافي الأندية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجلس دبي الرياضي ورابطة دوري المحترفين الإسبانية لكرة القدم «الليغا» اليوم، ملتقى افتراضياً عبر وسائل الاتصال المباشر، لمناقشة خطط تعافي الأندية المحترفة في كرة القدم من تداعيات أزمة كوفيد-19 (كورونا) بمشاركة أندية دبي وعدد من الأندية الإسبانية، وبالتعاون مع شركة «انسبراتوس».

ويتحدث في الملتقى مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، علي عمر البلوشي، والمدير الإداري لرابطة دوري المحترفين الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايتي فينشورا، ومدير التذاكر والعلاقات في نادي فالنسيا الإسباني، فرانكو سيجارا، ومستشار نادي ريال أوفيديو، فريديريكو جونزاليس، والمدير الفني لنادي ريال أوفيديو، فرنشيسكو أرنو.

ويشارك في الملتقى المديرون التنفيذيون لأندية وشركات كرة القدم في أندية دبي وهم: محمد علي عامر (الوصل)، وعلى عبدالله البدواوي (حتا )، وسعيد علي العامري (النصر)، والدكتور خالد محمد الزاهد (شباب الأهلي)، ويدير الحوار أخصائي الإعلام بمجلس دبي الرياضي سامي عبدالإمام، ودانيل باريغا من إسبانيا

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن المجلس يحرص دائماً على الاستفادة من التجارب العالمية في مختلف المجالات الرياضية، مشدداً على أن هذا الملتقى يأتي للتعرف والاطلاع على تجربة الأندية الأوروبية وخاصة الإسبانية في مجال تعافي أنديتهم التي واجهت تحديات رياضية واقتصادية قاسية أكثر من الدول الأخرى، بعد الانتشار الكبير لفيروس كوفيد 19 في بلادهم، وكذلك تأثر إيراداتهم بشكل كبير.

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وأضاف البيان: «مثل هذه الملتقيات تسهم في تبادل الخبرات بين الأندية المحلية والأوروبية وتدعم جهود تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي في تبني الممارسات الجيدة التي يمكن تطبيقها في الاندية خلال المرحلة المقبلة».

وختم بيان المجلس بالتأكيد على أنه «تم توجيه الدعوة للعاملين في أندية وشركات كرة القدم في دبي من اللاعبين والمدربين ومنتسبي أكاديميات كرة القدم والإعلاميين للمشاركة في الملتقى عبر برنامج زووم».

وكان مجلس دبي الرياضي نظم الشهر الماضي ملتقى دبي للأكاديميات الرياضية بالتعاون مع شركة «بيوند رياضة»، تحت عنوان «بناء مجتمعات أقوى من خلال الرياضة» وعُرض خلاله المقترحات والأفكار التي تتعلق بوضع الخطط لضمان ممارسة الأطفال للرياضة بالطريقة الصحيحة في عالم ما بعد فيروس كورونا، وتم خلالها عقد ورش عمل تفاعلية لمناقشة كل ما يتعلق بالأكاديميات الرياضية لمختلف الرياضات في ظل المتغيرات الجديدة بمشاركة أكثر من 40 أكاديمية رياضية مع ممثلي مجلس دبي الرياضي وعدد من المدربين والرياضيين وأولياء الأمور.

«دعوة اللاعبين والمدربين ومنتسبي أكاديميات كرة القدم للمشاركة في الملتقى».

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