الامارات | الوصل ينفي التعاقد مع لاعبين جدد

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينفي التعاقد مع لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعبين جدد، خلال الأيام الماضية، لتدعيم «الإمبراطور»، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وذكرت الشركة: «لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إبرام تعاقدات أو وجود مفاوضات مع لاعبين مواطنين أو أجانب، ويؤكد نادي الوصل أنه في حال حدوث أي تعاقدات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي».

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