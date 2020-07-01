الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سياني

أكدت صحيفة «فوتبول بلجي»، البلجيكية، أن الكاميروني سياني مرشح للعودة إلى الدوري البلجيكي، بعدما قرر عجمان الاستغناء عن خدماته، مشيرة إلى أن نادي أوستينده، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى البلجيكي، يرغب في التعاقد معه، بداية من الموسم المقبل.

لاعب

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طلب نادٍ في دوري المحترفين، من وكيل لاعبين، البحث لأحد لاعبيه الموجودين ضمن الفريق عن عرض إعارة، بسبب عدم حاجة الفريق إليه حالياً، وعقب التوصل إلى اتفاق مع فريق آخر رفضه ناديه الأصلي بسبب وجود خلافات بين الناديين.

سباحة

علمت «الإمارات اليوم» أن الدورة الانتخابية القادمة لاتحاد السباحة، قد تشهد وجود أربعة مرشحين على منصب رئيس الاتحاد، بعد أن أعلن اثنان بالفعل ترشحهما، لتولي مسؤولية قيادة الاتحاد في الفترة المقبلة.

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