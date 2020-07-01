يوفنتوس يفوز على جنوى بثلاثية ويواصل صدارة الـ«كالتشيو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريقه يوفنتوس فوزًا كبيرًا على مُضيفه جنوى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب لويجي فيراريس، اليوم الثلاثاء، بمنافسات الأسبوع 29 من الدوري الإيطالي «الكالتشيو».
أحرز أهداف يوفنتوس كل من باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا في الدقائق 50، 56 و73، بينما أحرز أندريا بينامونتي هدف جنوى الوحيد بالدقيقة 76.
وواصل يوفنتوس تصدره لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 69 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد جنوى عند 26 نقطة بالمركز الـ16.
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