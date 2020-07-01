مانشستر يونايتد يفوز على برايتون بثلاثية وينعش آماله الأوروبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر يونايتد، الفوز على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في اطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب «فالمر».
ثلاثية الشياطين الحمر، حملت توقيع مايسون جرينوود في الدقيقة 16، وبرونو فرنانديز «هدفين» في الدقيقتين 29 و50.
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 52 نقطة في المركز الخامس، ليعزز موقفه من المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.
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