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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلمها مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الاسباني.
جاء الهدف الأول في وقت مبكر عن طريق دييجو كوستا بمرماه فريقه بالخطأ لصالح برشلونة في الدقيقة 11 ولم يمر سوى 8 دقائق وعدل الضيوف النتيجة عن طريق ضربة جزاء أحرزها ساؤول نيجويز .
وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح البارسا سجلها ليونيل ميسي في الدقيقة 50 ولم يمر سوى دقائق وارتكب أصحاب ارض خطأ احتسابها الحكم ضربة جزاء ثانية للفريق المدريدي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء ونجح نيجويز في تسجيلها لتنتهي المباراة بالتعادل.
نتيجة ترفع برشلونة للنقطة 70 وفي المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد، بينما أتلتيكو مدريد يحافظ على المركز الثالث برصيد 59 نقطة.
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