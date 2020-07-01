شكرا لقرائتكم مدرب التماس بليفربول يشيد بصلاح وماني وفيرمينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضاف توماس خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء، أن من أهم الصفات في منفذ رميات التماس هي السرعة والدقة والصبر بسبب الكرات العرضية و المسافات البعيدة .

وقال توماس أنه بدأ العمل فى هذا المجال فى موسم 2004 برفقة المنتخب الدنماركى و سعيد بالعمل مع الثلاثى الغانى ساديو مانى و المصرى محمد صلاح و البرازيلى فيرمينو.

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في سياق متصل، اجرت القناة الرسمية لنادى ليفربول مقابلة مع محمد صلاح عن طريق الفيديو قال فيها : "إنه شعور مذهل ان نحقق لقب الدورى بعد سنوات عدة للنادى والمدينة، لا يمكننى التعبير بالكلمات، من الصعب وصف شعورى، عندما جئت هنا قلت أننى أريد الفوز بالبريميرليج، كان هذا هدفى الأول مع دورى الأبطال أيضاً".

وتابع محمد صلاح قائلا: "البعض كان يسألنى هل تريد الفوز بالدورى أم الأبطال أكثر؟ الآن أقول لهم لقد حققت اللقبين إنه شعور مميز لجميع مشجعينا حول أنحاء العالم، بدون جماهيرنا لما تمكننا من تحقيق اللقب".

وواصل النجم المصرى قائلا "تحقيق الدورى شىء مميز لكن لديه تأثير مختلف عن سكان المدينة هنا، الكل كان جنونياً لتحقيق اللقب، قامت جماهيرنا بعمل عظيم تماماً كلاعبى الفريق، شعور مميز للغاية ولايمكننى وصفه من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، أنا سعيد للغاية بوجودى فى ليفربول، كل شىء سار على مايرام هنا، كل شىء بخير فى ليفربول وأنا أستمتع هنا".