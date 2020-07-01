شكرا لقرائتكم بركات: صلاح كان حزينا للغاية بسبب الغياب عن المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن الدوري المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي كان حزيناً للغاية من الاستبعاد في مباراتي كينيا وجزر القمر.

أضاف مدير المنتخب الوطني خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "محمد صلاح كان حريص على المشاركة مع المنتخب الوطني رغم اصابته وأبلغنا بذلك عندما جاء لمعسكر الفراعنة".

وقال أن طبيب الفراعنة محمد أبو العلا تحدثنا معه وأكد أن محمد صلاح لن يستطيع خوض المباريات بقوته الكاملة وأنه جاهز بنسبة 40 % فقط وأنه كان يشارك وقتها مع ليفربول دون أن يخوض التدريبات الجماعية.

وشدد محمد بركات: "البدري معروف بقدرته الكبيرة وجرأته الشديدة في اتخاذ القرارات منذ أن كنت لاعبا في الأهلي".

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وكشف محمد بركات عن موقف عدد من اللاعبين المحترفين من الانضمام الى معسكرات الفراعنة المقبلة.

أكد محمد بركات: "لم نتخذ قرارا باستبعاد أحمد المحمدي فهو كابتن لمنتخب مصر".

أضاف: " محمد النني لاعب كبير وذو امكانيات فنية رائعة لكن من الممكن ألا يكون معنا في الفريق".

أوضح محمد بركات: " عمرو وردة موهبة كروية لا يمكن الاستغناء عنها لكن تواجده مرتبط بانتظامه والتزامه مع الأندية، كما أن تجديد عقد عمرو وردة مع باوك اليوناني فرصة جيدة لعودته لمستواه وعودته لمنتخب مصر