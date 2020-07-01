شكرا لقرائتكم رئيس أسوان: صرف مستحقات جميع اللاعبين خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، إنه اجتمع مع مجلس إدارة النادى من أجل مناقشة كل الأمور المتعلقة بفريق الكرة فى الفترة المقبلة بعد عودة النشاط الرياضى لتوقفه طوال الفترة الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكد رئيس نادى أسوان فى تصريحات تليفزيونية: "تناقشنا واستقرينا على صرف مستحقات جميع اللاعبين خلال أسبوع".

وأضاف: "المسحة الأولى أثبتت سلامة جميع لاعبى أسوان، وأحمد كشرى ليس غريب على فريق أسوان وقادر على النجاح مع الفريق".

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وأضاف أحمد سليمان، أن نادي أسوان على الرغم من الأزمات المادية وافق على عودة النشاط الرياضي ودعم قرار الدولة، والجهود التي تبذلها من أجل عودة الحياة لطبيعتها، قائلاً: نحن جزء من المنظومة خاصة أننا من الصعيد وأسوان كيان كبير".

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.